Quitt-Keeper Marvin Barlag (gelbes Trikot) packt zu und lässt nichts anbrennen. FOTO: Christian Hesse 2:0-Heimsieg gegen Glandorf Ankumer Bezirksliga-Fußballer verabschieden sich aus dem Tabellenkeller Von Christian Hesse | 21.03.2022, 12:24 Uhr

Die Fußballer des SV Quitt Ankum haben in der Bezirksliga mit 2:0 gegen den SC Glandorf gewonnen. In einer einseitigen Partie gewann die Elf von Trainer Norbert Grüter hochverdient und schiebt sich damit in der Tabelle weiter nach oben.