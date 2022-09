Laurenz Wessel (rechts) hielt den SC Rieste mit zwei Toren im Spiel. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Erster Dreier in der Bezirksliga SC Rieste dreht 1:3-Rückstand in einen 4:3-Sieg Von Matthias Benz | 16.09.2022, 05:36 Uhr

In der Bezirksliga hat der SC Rieste den ersten Saisonsieg gefeiert. Bei Eintracht Rulle blieben die Gäste hartnäckig bis zum Schlusspfiff und belohnten sich für eine kämpferische Leistung. Am Wochenende will der SCR auch dem Riester Publikum etwas bieten. Außerdem spielt Fürstenau in Ankum.