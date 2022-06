Neuzugang Saikouba Manneh (links) hatte nach seiner Einwechslungen einige gute Aktionen. FOTO: Rolf Kamper up-down up-down Drei „Neue“ beim Fußball-Oberligisten TuS Bersenbrück feilt noch an der neuen Spielidee und | 30.06.2022, 17:00 Uhr Von Christian Hesse Sascha Knapek | 30.06.2022, 17:00 Uhr

Die Oberliga-Fußballer des TuS Bersenbrück stecken mitten in der Vorbereitung auf die neue Saison. Nach drei hochkarätigen Testspielen wartet am Samstag, 2. Juli 2022 (17 Uhr), auf der Sportanlage in Hesepe mit der U23 des SV Werder Bremen ein weiteres attraktives Vorbereitungsspiel auf die Elf von Neu-Trainer Guido Kalle.