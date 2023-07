Der TuS Bersenbrück, hier mit Leonard Hedemann am Ball, hat sein Testspiel gegen TV Dinklage mit 1:3 verloren. Foto: Christian Hesse up-down up-down Heimspiel zum Auftakt Der Spielplan des TuS Bersenbrück in der Fußball-Oberliga steht Von Christian Hesse | 05.07.2023, 18:13 Uhr

In der neuen Saison der Fußball-Oberliga wird der TuS Bersenbrück gleich in den ersten Wochen stark gefordert. Zum Auftakt trifft die Elf von Cheftrainer Tobias Langemeyer am 6. August 2023 auf den Vorjahres-Dritten 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Und weitere Kracher folgen.