Klarer Favoritensieg: Der FCR Bramsche (in gelb) setzte sich mit 8:0 in Bippen durch. FOTO: Rolf Kamper, up-down up-down Wildes 5:7 in Hesepe Fußball-Kreispokal: Favoriten setzen sich im Nordkreis durch Von Jürgen Schinke | 01.08.2022, 14:39 Uhr

Der Fußball-Kreispokal ist am Wochenende mit vielen Toren gestartet. Vor allem zwischen Hesepe/Sögeln und Eintracht Neuenkirchen ging es hoch her. In den nächsten Tagen werden weitere Erstrundenpartien ausgetragen.