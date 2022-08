Kampfstark zeigte sich der SV Alfhausen (in rot). FOTO: Rolf Kamper up-down up-down Ankum im Elfmeterschießen weiter Fußball: Bezirkspokal-Aus für Rieste, Alfhausen und Fürstenau Von Matthias Benz | 01.08.2022, 16:07 Uhr

Für die fünf Vereine aus dem Osnabrücker Nordkreis war der Fußball-Bezirkspokal am Wochenende ein guter erster Schritt in die Saison. Am Ende schafften aber nur der FC Kalkriese und der Quitt Ankum den Sprung in die zweite Runde.