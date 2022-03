Im Derby will sich der TuS Berge (in Grün) gut präsentieren. FOTO: Archiv/Rolf Kamper Nord-Derby in der Fußball-Bezirksliga Der TuS Berge will es Quitt Ankum nicht leicht machen Von Matthias Benz | 25.03.2022, 15:54 Uhr

In der Fußball-Bezirksliga treffen am Sonntag, 27. März 2022, der TuS Berge und der SV Quitt Ankum aufeinander. Beide Seiten erwarten ein umkämpftes Derby, während der SC Rieste seine kleine Erfolgsserie auswärts fortsetzen will.