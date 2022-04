Am 4. Mai eröffnet Marco Bolognini seine Pizzeria La Bellezza am Schwalbenweg 5 in Fürstenau. FOTO: Jürgen Schwietert Abschied vom Campingplatz Marco Bolognini eröffnet die Pizzeria La Bellezza in Fürstenau Von Jürgen Schwietert | 01.04.2022, 08:04 Uhr

Schließung und Neuanfang: Am 10. April werden Sieglinde Bolognini und ihr Sohn Marco die Pizzeria bei Salvo am Campingplatz in Fürstenau schließen. Am 4. Mai geht es am Schwalbenweg 5 weiter. Dort eröffnet Marco Bolognini die Pizzeria La Bellezza. Für diesen Schritt gibt es eine Reihe von Gründen.