Verkehrsbeeinträchtigungen Feuerwehr bei Imbiss an der B214 in Bersenbrück im Einsatz Von Mirko Nordmann | 07.10.2023, 11:03 Uhr Ein technischer Defekt an einer Fritteuse hat vermutlich den Brand im Schnellrestaurant ausgelöst. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down

Am Samstagvormittag ist in einem Imbissrestaurant in Bersenbrück ein Feuer ausgebrochen. Wegen des Feuerwehreinsatzes kommt es im Bereich der B214 und der Quakenbrücker Straße zu Verkehrsbehinderungen.