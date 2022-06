Bei einem Unfall in Alfhausen wurde eine 20-Jährige leicht verletzt. FOTO: Imago Images/U. J. Alexander Zusammenstoß auf der B68 Frau bei Verkehrsunfall in Alfhausen verletzt Von Martin Schmitz | 20.06.2022, 11:05 Uhr

Bei einem Zusammenstoß an einer Ampelkreuzung auf der B68 in Alfhausen wurde am Sonntag eine Fahrerin leicht verletzt.