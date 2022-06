Da lässt sie den Kamerablick schon mal durch kahle Baumwipfel gleiten, beobachtet Kinder in der Ferne beim Rodeln zwischen den Stämmen hindurch. Die junge Künstlerin erhielt das Franz-Hecker-Stipendium der Kreissparkasse Bersenbrück. Sie wurde ausgewählt unter 58 Bewerbern aus ganz Deutschland und darf sich im Sommer für einige Zeit in das Stift Börstel zurückziehen, um sich ganz ihrer Kunst zu widmen. Klar, in der Region habe sie sich bereits umgeschaut, strahlt sie in die Runde, als die Kreissparkassse sie in Bersenbrück als ihre fünfte Preisträgerin vorstellt. Nur den Börsteler Wald, den wolle sie sich bis zum Sommer aufheben, wenn es soweit ist.