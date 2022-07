Die Fraktion sieht sich in ihrer Kritik an der 20-prozentigen Erhöhung bestätigt, nachdem Eltern eine Unterschriftenaktion gegen die Mehrbelastung ab 1. August initiiert hatten (wir berichteten). Die CDU unterstütze diese Petition, heißt es in einer Erklärung der Fraktion.

Die CDU-Ratsmitglieder haben nach eigenen Angaben beantragt, das Thema Kita-Gebühren erneut auf die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung und des Fachausschusses zu setzen. Es könne dann darüber beraten werden, „ob wirklich diese sprunghafte Gebührensteigerung [...] durchgesetzt werden sollte oder jetzt der Zeitpunkt gekommen ist, [...] getroffene Entscheidungen zu überdenken“, heißt es in der Presseerklärung. Und weiter: „Lösungsmöglichkeiten gibt es, man muss nur darüber reden wollen.“

Bezug nehmen die Christdemokraten auch auf Aussagen des Bersenbrücker Samtgemeindebürgermeisters. Horst Baier hatte den Ratsbeschluss verteidigt und darauf hingewiesen, dass die Gebühren in den vergangenen zehn Jahren trotz gestiegener Kosten für Personal und Energie nicht erhöht worden seien.

Die CDU-Fraktion lehnt die beschlossene Erhöhung der Gebühren um 20 Prozent weiter als „unverhältnismäßig“ ab. Das sei ein falsches Signal an junge Familien. Sie erinnert an ihren von der Mehrheitsgruppe im Rat abgelehnten Vorschlag, die Gebühren in den Jahren 2013 und 2014 jeweils um fünf Prozent zu erhöhen, außerdem sollte die Samtgemeinde Bersenbrück auf die Einstellung eines Wirtschaftsförderers mit einem „Jahreseinkommen von etwa 80 000 Euro“ verzichten.

Auch die von Baier erwähnte „angespannte Finanzlage“ der Samtgemeinde dürfe, so die Fraktion weiter, als Einnahmeverbesserung nicht zulasten der Kita-Gebühren gehen. Das sei „Haushaltskonsolidierung auf dem Rücken der Eltern“.

Kinderbetreuung mit hohen Qualitätsstandards sei nicht nur eine Aufgabe der Eltern, sondern eine gesamtgesellschaftliche Verpflichtung. Die CDU habe bereits im Jahr 2009 ein Konzept erarbeitet, das Ausbau und Finanzierung der Kindertagesstätten in den sieben Mitgliedsgemeinden sichere. Dieses Konzept werde nun verlassen. Es habe auch ein umfangreiches Sanierungsprogramm für den Ausbau des Ganztagsangebotes umfasst. Wörtlich heißt es in der CDU-Erklärung: „Der ‚Sanierungsstau‘, wie Dr. Baier (SPD) ihn bezeichnet, steht also schon lange im Fokus der CDU-Samtgemeindepolitik.“