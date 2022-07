Straßenschmuck zum Jubiläum - wie hier zwischen Hasestraße und Malgartener Straße - gibt es in Rieste inzwischen an vielen Stellen. FOTO: Ilona Ebenthal up-down up-down Buch geplant Neue Fotogruppe will Riester Jubiläum dokumentieren Von Ilona Ebenthal | 30.07.2022, 14:35 Uhr

Eine neue Fotogruppe hat sich in Rieste gegründet. Sie will in erster Linie sämtliche Aktivitäten rund um „777 Jahre Rieste“ festhalten und später in einem Buch veröffentlichen.