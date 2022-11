Im letzten Finale, Anfang 2020, standen sich TuS Bersnebrück (in Rot) und der FCR Bramsche gegenüber. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Hallenfußball-Turnier im Winter Fortuna-Cup kehrt zurück: Auslosung am Samstag in Eggermühlen Von Matthias Benz | 18.11.2022, 17:48 Uhr

Endlich wieder Fortuna-Cup: Nach zwei Corona-Wintern, in denen die beliebten Hallenfußball-Turniere in der Region Osnabrück ausfallen mussten, wird es in diesem Jahr wieder „Budenzauber“ geben. Am Samstag, 19. November 2022, losen die Organisatoren von Fortuna Eggermühlen die Gruppen aus.