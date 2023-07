Reifenspuren eines Burnouts fand die Riester Feuerwehr auf einem Wanderparkplatz am Alfsee vor. Sie hatten zu einem Flächenbrandalarm geführt. Foto: Feuerwehr up-down up-down Reifen-Burnout auf Parkplatz Flächenbrand? Feuerwehreinsatz in Rieste Von Martin Schmitz | 07.07.2023, 13:41 Uhr

Ein Flächenbrandalarm setzte am Donnerstag 15 Einsatzkräfte und drei Fahrzeuge der Feuerwehr Rieste in Marsch. Was sie vorfanden, bringt Feuerwehrsprecher Dennis Lindemann in Rage.