Proben für den Ernstfall Feuerwehren der Samtgemeinde Bersenbrück üben in Gehrde Von noz.de | 26.09.2023, 08:42 Uhr Zum Glück nur eine Übung: Im Kindergarten Sonnenschein an der Langen Straße in Gehrde brannte es nicht wirklich. Foto: NWM-TV

In Gehrde übten die sieben Feuerwehren aus der Samtgemeinde Bersenbrück am Samstag die Zusammenarbeit in einem Großeinsatz.