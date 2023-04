In einer Halle in Bersenbrück hat es gebrannt. Archivfoto: David Ebener up-down up-down Gabelstapler löste Feuer aus Statt Übung Ernstfall: Feuerwehr löscht Brand in Halle in Bersenbrück und | 03.04.2023, 21:59 Uhr | Update vor 2 Std. Von Martin Schmitz Sven Mechelhoff | 03.04.2023, 21:59 Uhr | Update vor 2 Std.

In Bersenbrück hat es am Montagabend in einer Halle gebrannt. Mehr als 80 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Drei Feuerwehren brachen dafür eine gemeinsame Übung ab.