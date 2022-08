Die Kräfte der Freiwillige Feuerwehren aus Vörden und Bramsche waren rasch vor Ort. Foto: Patrick Seeger/dpa/Symbolbild up-down up-down Grünstreifen in Flammen Feuerwehr löscht Böschungsbrand an der A1 in Rieste Von noz.de | 28.08.2022, 11:28 Uhr

Am frühen Freitagabend sind Einsatzkräfte zu einem Böschungsbrand an der Autobahn 1 in Rieste gerufen worden. Hier stand ein Grünstreifen in Flammen.