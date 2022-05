Insgesamt fünf Wehren wurden zunächst in Rieste in den Einsatz gerufen. FOTO: Dennis Lindemann Einsatz am Mittag in Rieste Feuerwehr kann Stallbrand in Stickteich-Siedlung rasch löschen Von Marcus Alwes | 26.05.2022, 15:19 Uhr

Einen Brand in einem Jungbullen-Stall in der Stickteich-Siedlung in Rieste hat die Feuerwehr am Donnerstagmittag nach eigenen Aussagen zügig gelöscht.