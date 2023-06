Am Freitagabend brach ein Feuer aus im Waldgebiet Kunkheide zwischen Ankum und Bersenbrück. Foto: Feuerwehr up-down up-down Zwei Einsätze in 14 Stunden Feuerwehr im Stress in Bersenbrück: Waldbrand und Feuer in Halle Von Martin Schmitz | 17.06.2023, 12:51 Uhr

Stress für die Feuerwehren in und um Bersenbrück: nach einem Waldbrand am Freitagabend ging es mit einem Feuer in einer Halle am Samstagmorgen weiter.