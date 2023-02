Den symbolischen Schlüssel nahmen Thomas Wurst und Christian Kessens von Tim Schulte und Stefan Bußmann entgegen. Foto: Hölzen/Gerald Lampe up-down up-down Vielseitig ausgestattet Feuerwehr Bersenbrück nimmt neues Fahrzeug in Dienst Von Martin Schmitz | 14.02.2023, 20:51 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Bersenbrück hat am Samstag ihr neues Hilfeleistungslöschfahrzeug HLF 20 offiziell in Dienst genommen. Mit modernster Ausrüstung soll es technische Hilfe leisten, Einsatzkräfte in Vollmontur befördern, kann aber auch löschen.