Lohnunternehmer verhindert Schlimmeres Feuerwehr Alfhausen löscht brennende Ballenpresse in Thiene Von noz.de | 23.08.2023, 11:49 Uhr Vermutlich aufgrund eines technischen Defektes war die Ballenpresse in Brand geraten. Foto: Feuerwehr Alfhausen up-down up-down

Am Dienstagabend um 19.49 Uhr wurde die Feuerwehr Alfhausen zu einem vermeintlichen Brand in einem Gewerbebetrieb im Ortsteil Thiene gerufen. Wie sich allerdings vor Ort herausstellte, war auf einem Feld am Mühlenhook eine Ballenpresse auf einem Feld in Brand geraten.