Brand bereits gelöscht Feuer in Gewerbebetrieb in Bersenbrück Von Martin Schmitz | 15.05.2023, 17:12 Uhr

In einem Gewerbebetrieb in Bersenbrück ist am Montagnachmittag ein Feuer ausgebrochen, teilt die Polizei mit. Der Brand sei bereits gelöscht, niemand sei zu Schaden gekommen.