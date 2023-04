In Bersenbrück geriet ein Gartenhaus in Brand. Foto: Feuerwehr up-down up-down Gartenhaus beschädigt Feuer in Bersenbrück durch Zigarettenkippe ausgelöst? Von Martin Schmitz | 13.04.2023, 13:15 Uhr

In Bersenbrück setzte am Donnerstag eine brennende Mülltonne ein Gartenhaus in Brand. Die Feuerwehr Bersenbrück konnte das Feuer stoppen.