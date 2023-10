Sportgelände wird vorgestellt Kleines Fest für Kinder und Familien in Eggermühlen Von Martin Schmitz | 19.10.2023, 19:06 Uhr Beim Kinder- und Jugendhaus in Eggermühlen ist das Sportgelände fertig. Mit einem Spielenachmittag wird es vorgestellt. Foto: Martin Schmitz up-down up-down

Das Sportgelände am Kinder- und Jugendhaus in Eggermühlen ist fertig. Am 23. Oktober soll es mit einem kleinen Fest für Kinder und Familien seiner Bestimmung übergeben werden.