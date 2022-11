Während Grün-Weiß Schwagstorf noch gegen Grafeld spielt, steht für Jonathan Theis (in Gelb) und den Bippener SC ein Leistungsvergleich mit der DJK Schlichthorst an. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Topspiel der Kreisklasse in Grafeld Der FC Talge geht mit neuem Trainer ins Kellerduell Von Jürgen Schinke | 17.11.2022, 19:58 Uhr

Bevor der Vorhang zur Winterpause fällt, nehmen die Fußballer in der 1. Kreisklasse Osnabrück A noch einmal wichtige Zähler ins Visier. Allen voran Tabellenschlusslicht FC Talge will noch in 2022 Boden gut machen und setzt dabei auf neues Personal an der Seitenlinie.