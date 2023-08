1500 Fans kamen mit der Bahn Bundespolizei: Anreise der Fans zum Pokalspiel vom TuS Bersenbrück blieb friedlich Von noz.de | 12.08.2023, 12:52 Uhr Die Bundespolizei hat rund um das Spiel am Freitagabend am Bahnhof Osnabrück verstärkt kontrolliert. Foto: Bundespolizeiinspektion Bad Bentheim up-down up-down

Im Stadion an der Bremer Brücke in Osnabrück trafen am Freitag in der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals der TuS Bersenbrück und Borussia Mönchengladbach aufeinander. Die Bundespolizei ist mit dem Einsatzverlauf nach eigenen Angaben zufrieden.