Im Garten von der Familie Boving aus Rieste stehen „bestimmt 50 Sonnenblumen“, erzählt Roswitha Boving. Alle von Ihnen erreichen mindestens drei Meter Höhe, viele mehr. Am beeindruckendsten ist jedoch ein Exemplar, das auf ganze 4,5 Meter gewachsen ist und damit die größte ihrer Art im Familiengarten ist. Sie reicht so hoch, dass sie über das eingeschossige Hausdach reicht und die Kinder mit einer Leiter nicht ihre Spitze erreichen.

Roswitha Boving (rechts) helfen ihre vier Kinder Nevio, Celine, Noel und Cecile (von oben nach unten) bei der Gartenarbeit. Stolz präsentieren sie die Ergebnisse ihrer Arbeit. Foto: Familie Boving

Gartenarbeit mit den Kindern während Corona gestartet

Mit der Zucht von Riesen-Sonnenblumen habe die Familie während der Hochphase der Corona-Pandemie angefangen. Im Lockdown hätten sie Zeit gehabt, sich mit der Gartenarbeit zu beschäftigen. „Da hat man sich ja sowieso am meisten draußen aufgehalten“, so die Riesterin. Im eigenen Garten habe sie zusammen mit ihren vier Kindern neben Sonnenblumen auch andere Pflanzen wie Tomaten und Kräuter angepflanzt.

Die Mutter kümmert sich hauptsächlich um den Garten, aber „die Kinder müssen auch mithelfen“, sagt Boving. Jedes Jahr bewahren sie die Samen der größten Sonnenblume auf und pflanzen sie im darauffolgenden Jahr wieder ein. Schon zu Beginn waren sie verhältnismäßig riesig: „Zu dem Zeitpunkt waren die 4,2 Meter groß“, erinnert sich die Hobbygärtnerin.

Mit Kaffeesatz und Flüssigdünger

Das Geheimnis der Größe ihrer Sonnenblumen sei einerseits natürlich ein guter Standort. Dazu komme die Gartenpflege: Gedüngt werde bei ihnen mit Kaffeesatz und Flüssigdünger. Besonders beeindruckend findet Roswitha Boving, dass die höchst gewachsene Sonnenblume in diesem Jahr in einem Kübel gepflanzt ist: „Darin hat sie ja eigentlich gar nicht so viel Platz“, stellt sie fest.

Die Familie werde diese Tradition in Zukunft weiterführen, die ihnen so viel Spaß macht: „Wir lieben es einfach, da blüht uns das Herz auf.“

TEASER-FOTO: Familie Boving