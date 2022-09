Ein imposantes Bild gaben die vielen Motorradfahrer auf ihrem Weg von Quakenbrück nach Gehrde ab. Foto: Björn Thienenkamp up-down up-down Von Quakenbrück über Berge Fahrt zum Motorradgottesdienst in Gehrde mit 800 Teilnehmern Von Björn Thienenkamp | 25.09.2022, 18:17 Uhr

Rund 800 Teilnehmer haben sich nach Polizeiangaben am Sonntagmittag in Quakenbrück versammelt, um in einer Demonstrationsfahrt zum Motorradgottesdienst nach Gehrde zu fahren. Die Strecke der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Motorradfahrer (ACM) Gehrde führte über Berge, die vormalige Heimat der Ausfahrt.