Und der Trend setzt sich fort – von der Beschleunigungs- und Rekordgesellschaft zur Extrem-Gesellschaft, so formuliert es Dr. Eckhard Schiffer, Chefarzt i.R. der Psychosomatischen Abteilung mit familientherapeutischem Zentrum am Christlichen Krankenhaus, und verweist auf Begriffe wie Extrem-Climbing, Extrem-Piercing, Extrem-Leistung, Extrem-Geschwindigkeit, Extrembilligpreis, Extrem-Horror-DVD.

„Nur der, die oder das Extreme wird in der ‚Informationsmüllgesellschaft‘ wahrgenommen“, beschreibt er die Situation. Elementare Bedürfnisse von Kindern, wahrgenommen zu werden, blieben unter Stress und Zeitdruck, auch angesichts der in vielen Familien zunehmenden Sprachlosigkeit auf der Strecke.

Mit der Pubertät dann suchen diese jungen Menschen ihre Anerkennung bei anderen: in der „peer-group“. Deren Wertschätzung wird immer wichtiger, es gilt mitzuhalten, um dazuzugehören. Und im gemeinsamen Trinken – je mehr, desto besser – können sie ihre Zugehörigkeit zur „peer group“ rechtfertigen. Trinkfestigkeit als Leistungs- und Identitätsprothese wird mit dem Prädikat „cool“ entweder veredelt oder geadelt.

Dazu komme, so Dr. Eckhard Schiffer, dass das „Sauf-Erleben“ als Kick von außen eine „verarmte Innenwelt“ ersetze und sich mangelndes Selbstwertgefühl in Alkohol auflösen könne. Mangelndes Selbstwertgefühl aufgrund gravierender Entwertungserfahrungen gerade auch in der gymnasialen Welt!

Leistung als Religion. Der Säufer im Kleinen Prinzen trinke, weil er sich schäme. „Scham entsteht aufgrund von mir nicht eingelösten Erwartungen.“ Dies entspricht auch dem, was Karl-Ernst Kuhnert in seiner Beratungspraxis festgestellt hat: Häufig seien gerade leistungsorientierte Menschen betroffen.

(Koma-)Saufen – die Extremform des Trinkens – als geselliges Ereignis an sich und gleichzeitig Protest gegen elterliche Spießigkeit. Dabei sind Jungen, vor allem in der Pubertät, deutlich risikobereiter als Mädchen. Immerhin bringt das sogenannte Komasaufen immer jüngere Menschen in akute Lebensgefahr – zum Beispiel durch den alkoholbedingten Verlust von Schutzreflexen des Körpers, so Dr. Bernhard Birmes, Chefarzt der Abteilung Intensivmedizin am Christlichen Krankenhaus Quakenbrück. Mögliche Folgen: Ersticken am eigenen Erbrochenen oder Atemlähmung.