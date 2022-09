Foto: Patrick Siebrecht Feuerwehr verhindert Schlimmeres Essen kokelt in Ankum auf dem Herd: Bewohner im Krankenhaus Von Patrick Siebrecht | 18.09.2022, 09:44 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Ankum ist am Donnerstagabend zu einem Brandeinsatz in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses alarmiert worden. Ein Bewohner kam vorsorglich in ein Krankenhaus.