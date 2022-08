Sie betreuen die Jungen und Mädchen im Waldkindergarten: Bernadette Loxterkamp, Thomas Hermes und Nicole von der Beeke (von links). FOTO: Samtgemeinde Bersenbrück up-down up-down Auf einer Lichtung in der Kunkheide Die Natur bestimmt den Rhythmus: Start für den Waldkindergarten in Ankum Von noz.de | 10.08.2022, 07:38 Uhr

Es ist ein neues Kapitel in der Kinderbetreuung in der Samtgemeinde Bersenbrück: Mitte August eröffnet in Ankum der erste Waldkindergarten.