Um kurz nach Mitternacht begann die Kundgebung der Arbeitnehmer vor dem Werkstor der Lear Corporation an der Ankumer Straße in Bersenbrück. Foto: Reinhard Rehkamp up-down up-down Mehr als 200 Arbeitnehmer versammelt Erster regionaler Warnstreik der IG Metall bei Lear in Bersenbrück Von Marcus Alwes | 29.10.2022, 10:30 Uhr

Auch in der Region Osnabrück ist es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einem ersten Warnstreik der IG Metall gekommen. Mehr als 200 Arbeitnehmer versammelten sich dazu nach Gewerkschaftsangaben vor dem Werkstor der Lear Corporation GmbH in Bersenbrück.