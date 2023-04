Heilpflanzenexpertin Brigitte Schürkamp leitet den Workshop Foto: Brigitte Schürkamp up-down up-down Heilkräuter-Workshops Erkältungsbalsam an der Bio-Station in Alfhausen selbst herstellen Von noz.de | 28.04.2023, 18:15 Uhr

Cremes, Auflagen, Tees, und Tropfen aus Heilpflanzen für die eigene Hausapotheke selbst herstellen, das bietet die Biologische Station Haseniederung ab Mai 2023 in unterschiedlichen Workshops an. Los geht es am 13. Mai mit einem Erkältungsbalsam.