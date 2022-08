FOTO: Jörn Martens Neue Bücher von Maria-Anna Leenen Eremitin aus dem Osnabrücker Nordkreis schreibt übers Alleinsein und den Klimawandel Von Martin Schmitz | 13.08.2022, 10:44 Uhr

Was hat das Dasein einer Eremitin im Osnabrücker Nordkreis mit Corona zu tun und mit Klimawandel? Das zeigt Maria-Anna Leenen in zwei neuen Büchern. Am 20. August stellt sie sie in Werlte erstmals zusammen vor.