Ein VW Caddy ist in Rieste komplett ausgebrannt, Ursache war ein technischer Defekt. FOTO: Stephan Görlich/www.imago-images.de Fahrer unverletzt Erdgasbetriebenes Auto in Rieste nach lautem Knall ausgebrannt Von Svana Kühn | 10.03.2022, 22:34 Uhr

Am Donnerstagabend ist auf dem Hastruper Damm in Rieste ein Auto in Brand geraten. Personen seien laut Polizei nicht zu Schaden gekommen.