Erste Arbeitseinsätze Ende Oktober Eltern bauen am Spielplatz der neuen Kita in Gehrde mit Von Martin Schmitz | 10.10.2023, 13:29 Uhr Der Bau der neuen Kita kommt voran. Ende Oktober wollen Eltern erste Voraussetzungen für die Außenanlagen schaffen. Foto: Elke Hölscher-Uchtmann

Der Bau der Kindertagesstätte St. Christophorus in Gehrde macht Fortschritte. Am letzten Oktoberwochenende wollen Eltern und andere Freiwillige in zwei Arbeitsansätzen mit den Außenanlagen beginnen.