Neuenkirchens Kevin Hemme (links) trifft mit seinem Team auf den TuS Berge. Eintracht Neuenkirchen will gegen den TuS Berge mutig auftreten Von Matthias Benz | 24.11.2022, 19:48 Uhr

Am Dienstag erlebte der SV Alfhausen in einem Nachholspiel der Fußball-Kreisliga Osnabrück A gegen den TuS Bersenbrück II eine dicke Überraschung. Am Wochenende steht die Partie zwischen Eintracht Neuenkirchen und dem TuS Berge im Fokus.