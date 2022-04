Zwischen der Kreissparkassen-Filiale und der Geschenkboutique „Firlefanz“ steht der erste Kettenkamper Verkaufsautomat, der an sieben Tage die Woche rund um die Uhr geöffnet hat. FOTO: Anita Lennartz Mini-Markt 24/7 bietet regionale Produkte In Kettenkamp kann man jetzt rund um die Uhr einkaufen Von Anita Lennartz | 09.04.2022, 12:49 Uhr

Seit einiger Zeit steht an der Hauptstraße zwischen der Kreissparkasse und der Geschenkboutique Firlefanz ein Verkaufsautomat, untergebracht in einem Container. Im Mini-Markt 24/7 ist der Name Programm: dort gibt es frische regionale Produkte – direkt aus dem Automaten, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche.