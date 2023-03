Sie halten eine kleine Bibliothek am Leben: Ursula Gildemeister, Birgit Schenk und Irmgard Reinke (von links). Foto: Martin Schmitz up-down up-down Mehr als Krimis und Kinderbücher Mit großem Herzen für eine kleine Bücherei in Bersenbrück Von Martin Schmitz | 06.03.2023, 16:32 Uhr

Mit viel Liebe zur Sache und wenig Geld hält ein verschworenes Team eine kleine Bücherei in Bersenbrück am Leben. Wer sie finden will, muss in den hintersten Winkel des St. Vincentius-Pfarrheims - fast schon ein Lost Place.