Das Organisationsteam für das Bruch-Open-Air in Kettenkamp. FOTO: Manuela Moormann Blasmusik, Metal, Biergarten Fast wie in Wacken: Das Bruch Open Air in Kettenkamp Von Jürgen Ackmann | 22.06.2022, 16:53 Uhr

Auf dem Hof Brands in Kettenkamp wird es am 24. und 25. Juni etwas lauter. Dort treten elf, vielleicht zwölf Bands auf, die eine musikalisch härtere Gangart bevorzugen. Dazu gibt es an beiden Tagen zum Auftakt Blasmusik. Organisiert wird das Bruch-Open-Air von Fans des Wacken-Festivals. Das sagt - fast - alles.