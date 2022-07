Am 9. und 10. Juni laden acht grüne Paradiese erneut ein, nach Herzenslust durch die Anlagen zu bummeln und einen Tag abseits von Hektik und Stress zu genießen. Wer Anregungen sucht und auf gute Tipps hofft, der wird hier sicher fündig. Da die Gartenkultourzeit alle zwei Jahre stattfindet, dürfen Gartenfreunde gespannt sein, wie sich die Gärten verändert haben. Denn hier gibt es viel mehr zu entdecken als eine Fülle an Rosen, Kräutern, Bachläufe oder lauschige Sitzplätze. Unterschiedliche Stimmungen und Farbspiele werden durch Licht und Schatten, Formgehölze und Räume erzeugt. Doch nicht nur sie wollen den Betrachter berühren und zum Verweilen einladen. Auch verschlungene Pfade durch angrenzende Waldstücke verzaubern bei einem Rundgang durch die Natur.

Mit von der Partie sind Hildegard Bocklage in Menslage/ Hahlen, Mechthild Brinker in Quakenbrück/ Neustadt, Renate und Wessel Mährlein in Dinklage/Wulfenau, Anna und Fubo Gottwald in Badbergen/Wehdel, Brigitte und Reinhard Ansmann in Gehrde sowie Maria und Hans Hilfer in Badbergen/Talge. Mit Hille Ortland in Dinklage/Wulfenau und Gisela und Bernd Landwehr in Quakenbrück präsentieren zwei neue Gärten ihre floralen Schätze. In allen Gärten wird Kaffee und Kuchen zum Selbstkostenpreis angeboten. Wer sich vorab informieren möchte, kann einen virtuellen Rundgang im Internet unternehmen oder den ausliegenden Flyer studieren. Alle Gärten sind mit Fahrrad und PKW gut zu erreichen und mit dem bekannten Logo ausgeschildert. Weitere Infos unter www.gartenkunstkreis.de