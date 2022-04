Weil Chinasittiche extrem laut werden können, werden sie kaum von privaten Züchtern gehalten. FOTO: Benjamin Kühn Woher stammt der Chinasittich? Ein exotischer Vogel gibt am Alfsee in Rieste Rätsel auf Von Ilona Ebenthal | 22.04.2022, 12:53 Uhr

Seltene Vogelarten sind an der Futterstation im Garten von Benjamin Kühn am Alfsee in Rieste nicht so ungewöhnlich. Seit zwei Wochen taucht jedoch regelmäßig ein echter Exot auf: ein Chinasittich.