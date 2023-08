Was funktioniert, was noch nicht Wie laufen Praxisalltag und Kurzzeitpflege? Zu Besuch im Gesundheitszentrum Ankum Von Nina Strakeljahn | 22.08.2023, 05:48 Uhr Das Marienhospital Ankum-Bersenbrück ist ein Regionales Gesundheitszentrum. Wie sieht es in den Praxen und in der Kurzzeitpflege aus? Archivfoto: Christian Geers up-down up-down

Das Regionale Gesundheitszentrum in Ankum ist das erste dieser Art in Niedersachsen. Seit April 2023 läuft der Betrieb, doch wie muss man sich das vorstellen? Wer kann kommen, was ist möglich und was nicht? Wir haben uns einen ganzen Vormittag lang umgeschaut.