Kegelbrüder feiern 50 Jahre Ein Abend beim Kegelclub „Schräge Neun" in Gehrde Von Miriam Heidemann | 12.03.2022, 13:09 Uhr

Im kommenden Jahr feiert der Kegelclub „Schräge Neun“ in Gehrde sein 50-jähriges Bestehen. Alle zwei Wochen treffen sich die zehn Männer zum Kegelabend in der Gaststätte Bungenstock. Wenn die Kugel rollt und alle Kegel fallen, wird gefeixt und gelacht –ein heiterer Abend in geselliger Runde.