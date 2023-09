Rainer Dückinghaus absolvierte von 1986 bis 1989 seine Ausbildung zum Landmaschinenmechaniker, Hubert Wilmering von 1988 bis 1991. Gemeinsam mit ihren Frauen Manuela und Jutta organisierten die beiden das Treffen, das in Absprache mit Gertrud und Werner Küthe natürlich auf dem ehemaligen Werksgelände stattfinden sollte.

Die Idee ist wie so oft aus einer Laune heraus entstanden: Bei einer Kartoffelpflanzaktion mit alten Gerätschaften und anschließendem kühlen Getränk überlegten Wilmering und Dückinghaus, dass es schön wäre, mal mit den alten Kollegen des Ausbildungsbetriebs zusammenzukommen.

Zwei Männer – ein Wort: Wilmering nahm Kontakt mit Gertrud und Werner Küthe auf, die sofort dabei waren. Nach Festlegung des Termins wurden Namen und Adressen herausgesucht, Einladungen geschrieben und Vorbereitungen für eine zünftige Party getroffen.

Jutta und Hubert Wilmering, Gertrud und Werner Küthe sowie Manuela und Rainer Dückinghaus organisierten das Ehemaligentreffen. Foto: Anita Lennartz Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Fast 50 Personen schwelgten so an dem Abend in Erinnerungen, „Das war schon etwas Besonderes“, sagt Dückinghaus. Es waren hauptsächlich die Männer, die als Auszubildende in dem Landmaschinen-Fachbetrieb tätig waren, zum Teil auch als Gesellen blieben. Karl-Heinz Brunegraf und Josef Kortland hatten sogar noch bei dem Schwiegervater von Werner Küthe den Beruf des Schmieds gelernt.

Die Geschichte des Betriebes begann bereits 1871, als Hermann-Friedrich Meyer in Kettenkamp einen Schmiedebetrieb gründete. Durch die Modernisierung der Landwirtschaft entwickelte sich dann ein Landmaschinen-Fachbetrieb, der seit 1971 in fünfter Generation von Landmaschinen-Mechaniker-Meister Werner Küthe und seiner Frau Gertrud, geb. Meyer, geführt wurde.

Ein Erinnerungsfoto von 1981: Rainer Kemmlage, Georg Heuer, Rainer Küthe und Karl-Heinz Brunegraf (von links). Foto: Gertrud Küthe Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Allein in der Zeit von 1971 bis 2015 erlernten bei Küthe mehr als 25 Auszubildende den Beruf des Landmaschinenmechanikers, darunter eben auch Dückinghaus und Wilmering. Für das Ehemaligentreffen wurden selbstverständlich auch alte Fotos herausgesucht. Alte Traktoren waren organisiert worden, so gab es Grundlagen zum Anschauen, Begutachten und Fachsimpeln.

Gern erinnerten sich die damaligen Kollegen an das gemeinsame Feierabendbier nach getaner Arbeit und auch die ein oder andere Anekdote kam auf dem Tisch.