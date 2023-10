Freiwillige Feuerwehr im Einsatz Ehemalige Kneipe in Alfhausen: Zweiter Brand binnen einer Woche Von Isabel Athmer | 15.10.2023, 16:35 Uhr Erst vor einer Woche wurde die Feuerwehr Alfhausen zu einem Brand in einer leerstehenden Gaststätte gerufen. Foto: NWM-TV up-down up-down

Es ist das zweite Mal binnen einer Woche, dass die Freiwillige Feuerwehr Alfhausen zu einem Brand in einer ehemaligen Gaststätte in der Gosestraße gerufen wurde. Waren dort Wiederholungstäter am Werk?