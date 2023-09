„Herbstgeflüster“ am Sonntag Eggermühlen und seine Originale: Heimatverein zeigt zehn neue Porträts Von Georg Geers | 13.09.2023, 17:08 Uhr Zehn weitere „Eggermühlener Originale“ präsentiert der Heimat- und Verkehrsverein in der Wöstenesch-Wassermühle. Foto: Georg Geers up-down up-down

In der Wöstenesch-Wassermühlen setzt der Heimat- und Verkehrsverein Eggermühlen am Sonntag, 17. September 2023, die Reihe „Herbstgeflüster“ fort. Gezeigt werden neue Porträts von Menschen, die in der Gemeinde als Originale bekannt sind.