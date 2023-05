Die Hobbyköche Christian Pötter (links) und Stephen Künne gewannen bei der Grillmeisterschaft nicht nur einen Pokal, sondern auch viele neue Erfahrungen. Foto: Isabel Athmer up-down up-down Hobbyköche aus Eggermühlen und Ankum So lief es für Stephen Künne und Christian Pötter bei der Grillmeisterschaft in Cloppenburg Von Isabel Athmer | 17.05.2023, 08:23 Uhr

Am 6. Mai wurden in Cloppenburg die besten Griller gesucht. Seitdem steht fest: Stephen Künne aus Eggermühlen und Christian Pötter aus Ankum gehören dazu. Das Duo trat bei einer Grillmeisterschaft gegen drei weitere Zweierteams an und belegte den dritten Platz.