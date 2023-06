Der Unfall auf der Bundesstraße bei Alfhausen sorgte am Donnerstagnachmittag für Verkehrsbehinderungen. Foto: NWM-TV up-down up-down Zusammenstoß bei Anfahrt des Notarztes Drei Verletzte bei Unfall auf B68 in Alfhausen Von Isabel Athmer | 08.06.2023, 15:07 Uhr | Update vor 33 Min.

Bei einem Verkehrsunfall auf der B68 in Alfhausen wurden am Donnerstagmittag drei Personen leicht verletzt. Auch ein Notarztfahrzeug wurde in den Unfall verwickelt. Daraufhin kam es zu Verkehrsbehinderungen in beide Richtungen.